28 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
екатеринбург аэропорт кольцово (2011) | Фото: Накануне.ru

У летевшего в Екатеринбург пассажирского самолета сработал датчик разгерметизации

В Екатеринбурге выясняются все обстоятельства инцидента с самолетом, севшим в Кольцово с неисправностью.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня утром командир воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего из Самарканда в Екатеринбург, подал аварийный сигнал о технической неисправности. По предварительной информации, в самолете сработал датчик разгерметизации салона.

На борту находилось 159 пассажиров и шестеро членов экипажа. Все экстренные службы аэропорта Кольцово находились в режиме готовности, в итоге посадка прошла благополучно.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка. В частности, речь пойдет об исполнении законодательства о безопасности полетов.

Теги: самолет, датчик, Кольцово, прокуратура



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