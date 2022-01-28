У летевшего в Екатеринбург пассажирского самолета сработал датчик разгерметизации

В Екатеринбурге выясняются все обстоятельства инцидента с самолетом, севшим в Кольцово с неисправностью.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня утром командир воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего из Самарканда в Екатеринбург, подал аварийный сигнал о технической неисправности. По предварительной информации, в самолете сработал датчик разгерметизации салона.

На борту находилось 159 пассажиров и шестеро членов экипажа. Все экстренные службы аэропорта Кольцово находились в режиме готовности, в итоге посадка прошла благополучно.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка. В частности, речь пойдет об исполнении законодательства о безопасности полетов.