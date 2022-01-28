28 Января 2022
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подростковая жестокость, наручники, ребенок, убийство (2016) | Фото: news.tut.by

В Нижнем Новгороде задержали подростков, планировавших атаку на школу

В Нижнем Новгороде трех подростков задержали по подозрению в планировании вооруженного нападения на школу.

Задержанным 16-17 лет, совершить атаку они собирались "на почве ненависти". В декабре 2021 — январе 2022 года подозреваемые выбрали объект для нападения – школу в Канавинском районе, а также определили дату нападения.

"Возбуждено уголовное дело по ст. "Приготовление к совершению убийства более двух лиц", сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

По данным ФСБ, один из задержанных вел дневники с 2021 года — в них были записи с рецептами изготовления взрывчатых веществ. Кроме того, они содержали высказывания ненависти к себе и остальным, а также восхищение действиями пермского стрелка Тимура Бекмансурова.

Напомним, в сентябре прошлого года студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, 23 получили ранения, 14 - травмы. Во время задержания стрелок был ранен. Бекмансуров признан вменяемым.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возложил ответственность за шутинг в российских школах и вузах на интернет и компьютерные игры. По его словам, у молодежи размыты нравственные ориентиры, а жестокий контент, который находится в свободном доступе, влияет на неокрепшую психику подростков.

Теги: подростки, школа, нападение на школу



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