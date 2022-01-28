Для комитетов Госдумы установили KPI

Стало известно, по каким параметрам будут оценивать эффективность работы комитетов Госдумы.

Напомним, на первом в этом году пленарном заседании нижней палаты российского парламента спикер Вячеслав Володин заявил о низкой эффективности работы большей части комитетов. "Загрузка комитетов очень неравномерная. Надо подумать о введении ключевых показателей оценки эффективности работы комитетов. Более 70% законопроектов находятся всего в 10 комитетах. Каждый комитет обязан искать решения – вместе с правительством, регионами, Советом Федерации. Не администрировать повестку, а формулировать. Здесь многое зависит от председателей комитетов. Здесь должна быть другая работа, другой подход", - отметил председатель палаты.

И вот комитет ГД по контролю разработал и утвердил KPI для коллег. Предлагается ввести шесть показателей эффективности. Один из них – качество законотворческой деятельности, пишут "Ведомости". В этом показателе будет учитываться количество изменений, которые вносятся в один закон в течение года, а также количество нормативных правовых документов, необходимых для реализации закона (чем меньше, тем лучше).

Напомним, в Госдуме VIII созыва число комитетов значительно увеличилось по сравнению с предыдущей. Но при этом большую часть работы – 70% законопроектов – выполняют всего 10 комитетов. Чем заняты еще 22 – неизвестно.