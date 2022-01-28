В Екатеринбурге начинается опрос горожан о развитии набережной Верх-Исетского пруда

В пятницу, 28 января, в Екатеринбурге начнется опрос горожан о развитии набережной Верх-Исетского пруда, от улицы Лоцмановых до улицы Плотников.

Как рассказал на сегодняшнем брифинге главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков, у застройщика, который возводит на территории жилой комплекс, появилось желание благоустроить набережную, которая примыкает к ЖК.

"Мы считаем, что на набережной должна сохраниться часть береговой линии и озеленение. Вопросы – чем дополнить этот природный характер набережной, какими функциями, зонами, связями и элементами. Опрос поможет сформировать техническое задание", - сообщил Молоков.

По его словам, по итогам опроса будет разработан эскизный проект, который затем вынесут на общественные обсуждения. Запланированы и встречи с местными жителями.

Опрос будет проходить на официальном портале Екатеринбурга. Горожане смогут принять участие в нем до 8 февраля.