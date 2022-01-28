28 Января 2022
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Общество В России
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Медведев заявил о необходимости разработки в России мРНК-вакцин от коронавируса

России нужны свои матричные РНК-вакцины от коронавируса, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"У нас пока нет своей матричной РНК-вакцины типа Pfizer и Moderna. Это тоже, кстати, задача, которой надо заниматься, потому что у этой вакцины есть и свои плюсы, и свои минусы. Так что работа в этом направлении ведется", - заявил в интервью РИА Новости Медведев.

В начале пандемии несколько российских научных центров (в основном из Новосибирска) заявляли о намерении разработать мРНК-вакцины, но пока существенно они не продвинулись. Также стоит отметить, что технология производства и хранения таких вакцин гораздо дороже и сложнее, чем у широко используемых векторных препаратов.

Теги: дмитрий медведев, мрнк-вакцина, коронавирус



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