Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещения войск на Кубе

США быстро ответят на возможное военное присутствие России на Кубе, если заметят такую тенденцию, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Если мы действительно увидим движения в этом направлении, то наш ответ будет быстрым и решительным", - цитирует его Regnum.

Пока же, по словам Прайса, Вашингтон считает заявления о возможном размещении российских вооружений в Латинской Америке "пустыми угрозами".

Напомним, в последнее время неоднократно звучала тема возможности размещения российского вооружения и военных баз на территории Кубы и Венесуэлы. The New York Times ранее опубликовал материал о готовности России разместить ядерное оружие "поближе к США". По данным издания, на это намекнули российские дипломаты в ходе переговоров в Женеве.

Между тем, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Москва не может сейчас размещать военные базы на Кубе и в Венесуэле. по его словам, Россия не должна вредить намерению Латинской Америки наладить отношения с США.