28 Января 2022
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Общество Свердловская область
Снос аэровокзала &quot;Уктус&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: youtube-канал &quot;Мирные жители&quot;

Суд отказал в рассмотрении иска о незаконности сноса аэровокзала Уктус

Арбитражный суд отказал в рассмотрении иска к УФАС о незаконности сноса аэровокзала Уктус. Об этом на своей странице в Facebook написала юрист Екатерина Петрова, которая и подавала иск.

"Наши претензии к заказчику работ по сносу были в двух глобальных направлениях - это ненадлежаще оформленный проект по сносу (а, значит, нарушение порядка описания объекта закупки по 44-ФЗ) и нахождение здания в реестре объектов с признаками ОКН на момент публикации аукциона (и заседания комиссии). Недостатки проекта были довольно существенны. Учитывая все аргументы, эти и те, которые не относятся к решению антимонопольной службы, здание аэропорта Уктус снесли незаконно", - написала у себя на странице юрист.

Она также отметила, что на 99% была уверена в отказе суда, однако не хотела бросать эту историю, даже не попытавшись что-то предпринять. При этом апелляцию Петрова подавать не собирается, но заявила, что "виновников этой истории мы так просто не отпустим".

"Хорошего всем дня. Особенно губернатору Свердловской области Куйвашеву Евгению Владимировичу, который лично распорядился аэропорт снести в угоду богатым застройщикам", - написала в заключение юрист, добавив скан документа Минтранса с упоминанием "обращения губернатора" по этому вопросу.

Напомним, что на своей пресс-конференции в январе текущего года Евгений Куйвашев заявил, что снос здания аэровокзала Уктус в Екатеринбурге был совершен по закону. Глава региона назвал это "священным правом собственности".

Теги: Уктус, аэровокзал, иск, снос, суд



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