Уникальный легкоатлетический спорткомплекс открылся в наукограде Кольцово

Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, основной ареной которого является легкоатлетический манеж, открылся в наукограде Кольцово. Этот современный спортивный объект станет одним из основных элементов инфраструктурной базы подготовки сборных команд Новосибирской области по легкоатлетическим дисциплинам.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что ввод этого центра станет точкой роста, которая послужит повышению привлекательности наукограда, улучшению его городской среды.

От имени главы региона жителей наукограда и спортсменов с открытием уникального комплекса поздравил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов: «Открытие нового универсального физкультурно-оздоровительного комплекса – яркое событие в спортивной жизни всего нашего региона, и особенно наукограда Кольцово», – сказал он.

Также участников торжественного открытия по видеообращение приветствовал первый заместитель Председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Губернатор Андрей Травников отметил: "Кольцово динамично развивается, в микрорайонах появляются новые жилые дома, детские сады и школы. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс серьезно укрепит спортивную инфраструктуру Кольцово. Прекрасная возможность тренироваться и соревноваться в комфортных условиях с открытием нового спорткомплекса появилась не только у любителей легкой атлетики. Трансформируемое внутреннее пространство манежа позволит заниматься здесь игровыми видами спорта – баскетболом, волейболом, мини-футболом. В этом – уникальность нового сооружения. Проект центра перспективен с точки зрения дальнейшего применения при строительстве спортивных сооружений в районах нашей области. Безусловно, будем тиражировать этот опыт".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, новый спортивный объект имеет важное значение для Новосибирской области, в регионе не хватает крытых сооружений для занятий легкой атлетикой в зимнее время. Трансформируемый манеж позволит развивать, в том числе, технические дисциплины спорта: толкание ядра и все виды прыжков, включая прыжки с шестом. Кроме этого, объект отвечает современным стандартам для проведения тренировочных мероприятий по мини-футболу, волейболу, баскетболу.

Строительство объекта выполнено в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и утвержденной правительством региона государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» под контролем губернатора Андрея Травникова. Специализированное покрытие в манеже выполнено в соответствии с международными стандартами качества. Внутреннее пространство зала (манежа) имеет возможность трансформации для размещения 2-х площадок размерами 36х18 м и 30х18 м для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол), оснащенных системой безопасного разделения. Общая площадь универсального спортивного зала (манежа) составляет 3 998,7 кв. м. Вместимость трибун – 192 места. Общий объем бюджетных средств на финансирование строительства объекта составил 362 153,50 тысяч рублей.

Сразу после торжественного открытия спортивного объекта к занятиям здесь приступили юные спортсмены – волейболисты, футболисты и легкоатлеты.