28 Января 2022
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Спорт Новосибирская область
кольцово, спорткомплекс (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Уникальный легкоатлетический спорткомплекс открылся в наукограде Кольцово

Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, основной ареной которого является легкоатлетический манеж, открылся в наукограде Кольцово. Этот современный спортивный объект станет одним из основных элементов инфраструктурной базы подготовки сборных команд Новосибирской области по легкоатлетическим дисциплинам.

кольцово, спорткомплекс, лес, зима(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что ввод этого центра станет точкой роста, которая послужит повышению привлекательности наукограда, улучшению его городской среды.

спортсмены, спорткомплекс(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

От имени главы региона жителей наукограда и спортсменов с открытием уникального комплекса поздравил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов: «Открытие нового универсального физкультурно-оздоровительного комплекса – яркое событие в спортивной жизни всего нашего региона, и особенно наукограда Кольцово», – сказал он.

легкая атлетика, спорткомплекс, беговая дорожка, спорт(2022)|Фото: пресс-сулжба правительства Новосибирской области

Также участников торжественного открытия по видеообращение приветствовал первый заместитель Председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

спорткомплекс, спорт(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников отметил: "Кольцово динамично развивается, в микрорайонах появляются новые жилые дома, детские сады и школы. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс серьезно укрепит спортивную инфраструктуру Кольцово. Прекрасная возможность тренироваться и соревноваться в комфортных условиях с открытием нового спорткомплекса появилась не только у любителей легкой атлетики. Трансформируемое внутреннее пространство манежа позволит заниматься здесь игровыми видами спорта – баскетболом, волейболом, мини-футболом. В этом – уникальность нового сооружения. Проект центра перспективен с точки зрения дальнейшего применения при строительстве спортивных сооружений в районах нашей области. Безусловно, будем тиражировать этот опыт".

Андрей Травников(2021)|Фото: nso.ru / правительство Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, новый спортивный объект имеет важное значение для Новосибирской области, в регионе не хватает крытых сооружений для занятий легкой атлетикой в зимнее время. Трансформируемый манеж позволит развивать, в том числе, технические дисциплины спорта: толкание ядра и все виды прыжков, включая прыжки с шестом. Кроме этого, объект отвечает современным стандартам для проведения тренировочных мероприятий по мини-футболу, волейболу, баскетболу.

кольцово, спорткомплекс(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Строительство объекта выполнено в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и утвержденной правительством региона государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» под контролем губернатора Андрея Травникова. Специализированное покрытие в манеже выполнено в соответствии с международными стандартами качества. Внутреннее пространство зала (манежа) имеет возможность трансформации для размещения 2-х площадок размерами 36х18 м и 30х18 м для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол), оснащенных системой безопасного разделения. Общая площадь универсального спортивного зала (манежа) составляет 3 998,7 кв. м. Вместимость трибун – 192 места. Общий объем бюджетных средств на финансирование строительства объекта составил 362 153,50 тысяч рублей.

спорт, детский спорт, спорткомплекс, игровые виды спорта(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Сразу после торжественного открытия спортивного объекта к занятиям здесь приступили юные спортсмены – волейболисты, футболисты и легкоатлеты.

Теги: кольцово, андрей травников, легкоатлетический спорткомплекс, нацпроекты



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