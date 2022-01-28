Тюменские таксисты готовятся начать забастовку из-за низких тарифов

В Тюмени водители такси готовы устроить массовую забастовку из-за низких тарифов у агрегаторов. Обсуждение забастовки и стоимости поездок водители такси ведут в группе "Такси и таксисты. Тюмень, новости" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Так, водитель "Яндекс.Такси" сообщил, что аренда автомобиля стоит 1500 руб., 1000 уходит на бензин.

"2500 руб. нужно только покрыть расходы, сигареты водичку и так далее. На смену еще 500 руб., то есть 3000 руб. тебе нужно накатать только расходов, чтобы себе чистую 1500 руб. заработать, это нужно накатать 5400 руб, до вычета комиссии, один заказ в среднем 130 руб. В среднем нужно выполнить 41 заказ. Но есть одно "но". 41 заказ ты не сделаешь никак. На один заказ уходит примерно полчаса, иногда больше. Ехать за клиентом, подождать, увезти, подождать следующий заказ. 25 примерно заказов ты сделаешь за 12 часов работы.Умножаем их на среднюю цену - получаем примерно 3250 руб. Вычитаем из них 20%, получаем 2600 руб. 1500 аренда, 1000 руб. топливо. Итог - 100 руб. за 12 часов работы", - сообщил таксист.

На возмущения водителей агрегатор пояснил, что в случае роста цен на поездки, люди будут отказываться от такси в пользу общественного транспорта, а то и вовсе будут ходить пешком.

Водители предлагают не брать заказы, чтобы повысить спрос и поднять цены.

"Чем больше водителей выходит ежедневно на линию, тем больше "Яндекс" роняет цены", - сообщают таксисты.

"Все зависит только от нас, если мы встанем хотя бы машин 10, и вызывать начнем каждый человек по 10 машин и заранее напишем комментарий забастовка, кто за, приедет, нет, пусть пропускает заказ, 10 человек по 10 заказов это 100, из 100 10 по-любому еще подъедут, если не больше, и так дальше по лесенке, дальше 20 человек по 10 заказов сделает. Все зависит от нас", - поддержал коллегу другой водитель.

Свои решения проблемы в группе предлагают и не работающие в такси граждане. Так, водителям предложили работать в час пик, а когда спрос на такси снижается - водителям предложили заняться услугами доставки.