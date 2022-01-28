Блогер Илья Варламов призвал детей идти прививаться от коронавируса

Известный российский блогер Илья Варламов (более 3 млн подписчиков только на YouTube) призвал подростков вакцинироваться от коронавируса. Он считает, что последствия перенесенного ковида могут быть гораздо страшнее, чем возможные побочные эффекты от действия вакцины.

"Удивительно наблюдать, как у людей пригорает из-за вакцинации детей! Если с вакцинацией взрослых ещё как-то смирились, то когда речь зашла про подростков (я даже не говорю про маленьких детей), начался сущий ад. Какие-то объединения родителей, армии из Вотсапп-чатов, последователи Шукшиной и прочих народных целителей и разоблачителей готовы стоять стеной, лишь бы детей никто не колол", - пишет Варламов в своем Telegram-канале.

"Логика банальная: *** (кто) его знает, что вы там моему ребёночку вколете и какие будут последствия. Тот факт, что вакцину уже получили миллионы людей по всему миру (и не по одной дозе), и ни у кого вроде хвост не вырос, пиписька не отвалилась и даже бесплодным никто после вакцинации не стал, мракобесов не смущает. Информация, что вакцина позволяет перенести болезнь без последствий, реанимаций и ИВЛ, тоже игнорируется. В России избыточная смертность более миллиона человек (!!!) – тоже ***** (всё равно). Вот когда бездомная собака кого-то загрызла — это мы сейчас всей страной встанем разбираться. А когда по 600 человек в день от ковида помирает, можно и забить", - возмущается блогер.

Он рассказал, что его 11-летняя дочка переболела ковидом летом и до сих пор испытывает проблемы с обонянием.

"Призываю всех подростков, которые меня читают, пойти и привиться. Если вам ещё нет 15 лет, то нужно согласие одного из родителей – поговорите, объясните им, что это важно. Если вам уже исполнилось 15 лет, то найдите поликлинику, где есть вакцина, и идите прививаться. Согласие родителей не требуется", - написал в заключении Варламов.

Напомним, ранее вакцинация несовершеннолетних от коронавируса была внесена в национальный календарь прививок. Также Минздрав дал разъяснения по поводу процедуры: детям до 15 лет требуется предъявить две бумаги: письменное согласие родителя (опекуна) и собственное информированное согласие, после 15 лет – только информированное согласие.

Сейчас в России в гражданском обороте есть только одна детская вакцина от коронавируса – "Спутник М" – это "разбавленная" версия "взрослого" "Спутника V".