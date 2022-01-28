Мэров городов призвали подключить к обсуждению "закона Бурматова"

Мэры российских городов готовы обсуждать внесение поправок в закон "Об ответственном обращении с животными", чтобы соотнести прописанные в документе положения и их практическое применение. Об этом заявил глава Якутска Евгений Григорьев.

По его словам, он обсудил этот вопрос с мэрами других городов и озвучивает консолидированную позицию. "Мы готовы, чтобы нас включили в группу, которая обсуждает эти законы", - приводит слова Григорьева Regnum.

Мэры считают необходимым определить, какое количество собак в подведомственных им населенных пунктах, и действовать уже на основании этой информации. Кроме того, нужно установить верхнюю планку по количеству бродячих животных, которые могут находиться в городе, заявил мэр Якутска.

Ранее ситуация с бродячими собаками обострилась в целом ряде регионов, особенно на Дальнем Востоке. В Забайкалье стая собак растерзала девочку, в Якутске - женщину. В Магадане городские власти с 27 января ввели режим ЧС из-за скопления стай безнадзорных собак.

Местные власти предлагают вводить более жесткие законы, в том числе разрешающие отстрел уличных собак. Федеральные власти выступают против, призывая муниципалитеты и регионы строить приюты и активнее заниматься устройством животных. При этом все сходятся в мысли, что надо ужесточить ответственность граждан за выброс домашних питомцев на улицу.

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, автор закона "Об ответственном обращении с животными, поднимая тему бездомных животных, заявлял, что необходимо увеличивать число приютов в России. Москва в этом вопросе должна софинансировать региональные программы, а еще лучше – поддерживать проекты государственно-частного партнерства по созданию приютов, отмечал он. Также депутат сообщил, что парламент инициировал проведение прокурорских проверок во всех регионах на предмет исполнения законодательства в сфере отношения к животным.