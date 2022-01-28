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Спорт Свердловская область
Арсен Адамов (2022) | Фото: fc-zenit.ru

Адамов об уходе из "Урала": Отклонил все предложения, узнав о "Зените"

Бывший защитник екатеринбургского "Урала" Арсен Адамов впервые высказался о своем переходе в питерский "Зенит".

Напомним, о трансфере было объявлено на этой неделе. Контракт игрока с действующим чемпионом России рассчитан до конца сезона-2025/26.

Как рассказал Адамов, впервые он узнал о предложении петербургского клуба 18 января, когда прилетел с "Уралом" на сборы.

"Об этом мне рассказал президент "Урала" Григорий Викторович Иванов. Были и другие варианты, но отклонил все предложения, узнав о "Зените". Попросил президента вести переговоры именно с сине-бело-голубыми", - цитирует защитника официальный сайт "Зенита".

Арсен Адамов(2021)|Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Арсен добавил, что пока не определился с игровым номером в новой команде.

"Будем работать, доказывать, что могу сразу претендовать на стартовый состав", - пообещал Адамов.

Как сообщало Накануне.RU, в голосовании болельщиков "Урала" по выбору лучшего игрока команды в первой части нынешнего сезона Арсен Адамов занял третье место.

Теги: Адамов, Зенит, защитник



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Ранее 25.01.2022 13:10 Мск Официально: защитник "Урала" Арсен Адамов переходит в "Зенит"


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