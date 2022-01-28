Школы Тюменской области уходят на "удалёнку"

В Тюменской области все школы переводятся на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

"Школьники и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, переходят на "дистант". Рекомендация касается всех учебных заведений независимо от формы собственности. Также в регионе приостановлены очные занятия в секциях и кружках. Исключение сделано лишь для тренировок спортивных сборных команд Тюменской области", - уточнили в центре.

Школьникам из льготной категории будут выданы продуктовые наборы. Вузам рекомендовано также перевести студентов на удаленный формат обучения. Детские сады продолжают работать в штатном режиме.