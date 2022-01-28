Мария Захарова намекнула на неблагодарность блогера Котова, вызволенного из египетской полиции

Российские дипломаты помогли освободить из каирской полиции блогера Арсения Котова.

Накануне в СМИ и соцсетях появились сообщения, что молодой человек был избит на одной из улиц египетской столицы, когда пытался фотографировать местных жителей. После конфликта, закончившегося несколькими глубокими ссадинами и ушибами (блогеру наложили несколько швов, также у него затек глаз), мужчину доставили в полицию, откуда не выпускали.

В итоге, когда блогера освободили, он, видимо, не слишком-то проявлял благодарность, потому что официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем Telegram-канале довольно сердитый пост.

"Утром на странице блогера Арсения Котова в соцсетях появились два поста о том, как его избили в Каире, а российские дипломаты им не занимаются. Блогер Котов попросил своих подписчиков позвонить в МИД. Нам позвонили. И зря. Российские дипломаты его судьбой занимались сразу же после получения информации от него самого. Блогера Котова российские дипломаты вытащили из тюрьмы. Блогер Котов мог реально сесть, - пишет Захарова. - Зашла на страницу блогера Котова в Инстаграм. Хотела почитать, что он написал о своём освобождении. Но не почитала. Блогер Котов просто удалил два своих поста с призывом о помощи и рассказом о непомогающих российских дипломатах. Наверное, чтобы не портить свою страницу неэстетичной информацией".

Захарова предложила журналистам и неравнодушным пользователям звонить не дипломатам, а напрямую блогеру: "Позвоните" блогеру Котову и попросите его рассказать своей аудитории, что его освободили российские дипломаты. Обратная связь - дорога с двусторонним движением".