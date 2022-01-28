28 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
смертельное ДТП на 246 км автодороги &quot;Екатеринбург-Тюмень&quot; (2022) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На трассе "Екатеринбург - Тюмень" столкнулись два грузовика, есть жертвы

На 246 км автодороги "Екатеринбург-Тюмень" сегодня утром произошло смертельное ДТП с участием грузовых автомобилей. Водитель и пассажир одного из авто погибли, а движение на трассе было ограничено.

Как сообщили Накануне.RU в правление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошел около 4 часов утра. 51-летний водитель грузового автомобиля "Рено" пояснил сотрудникам полиции, что из-за поломки авто, возникшей в пути, он был вынужден остановиться на проезжей части у барьерного ограждения. Водитель заверил, что включил аварийную сигнализацию и выставил соответствующие знаки, однако пока в кабине ожидал привоз необходимых запчастей, внезапно почувствовал сильный удар. Оказалось, что в машину врезался грузовик "Хендай", который ехал со стороны Екатеринбурга.

смертельное ДТП на 246 км автодороги "Екатеринбург-Тюмень"(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Установлено, что за 18 лет стажа водитель "Рено" привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 3 раза. Медосвидетельствование показало отсутствие алкогольного опьянения. В то же время водитель "Хендай" 1990 года рождения за 6 лет стажа привлекался за нарушения правил ПДД 5 раз. Личность пассажира "Хендай" устанавливается сотрудниками полиции.

В момент ДТП в прицепе "Рено" находилось 20 т. труб разного диаметра, в грузовике "Хендай" - кеги и пустые пластиковые бутылки. Сотрудниками ГИБДД и следственно-оперативной группой на месте ДТП проведены процессуальные действия. В настоящее время движение транспорта на данном участке осуществляется по одной полосе. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, оказывают помощь водителям при проезде.

смертельное ДТП на 246 км автодороги "Екатеринбург-Тюмень"(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Теги: ДТП, трасса, Екатеринбург-Тюмень, смерть, ГИБДД



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