Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня в зоне приграничного конфликта

Киргизские и таджикские чиновники и главы силовых структур по итогам переговоров договорились о полном прекращении огня на границе. Об этом сообщил ГКНБ Киргизии.

Стороны договорились отвести в места постоянной дислокации ранее стянутые в зону конфликта дополнительные силы и средства, открыть движение по автодороге Баткен-Исфана, а также начать совместное патрулирование приграничных районов.

Обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфара. Переговоры привели к открытию участка, однако обстановка только ухудшилась, началась перестрелка в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо.

В Бишкеке заявили, что обстановка ухудшилась в связи с "применением таджикской стороной оружия" против киргизских пограничников.

Сейчас стрельба в зоне конфликта прекратилась. По состоянию на 08:00 28 января обстановка на кыргызско-таджикском участке границы в местностях Самаркандек, Торт-Кочо, Кок-Таш, Дахма, Кочо-Бою и Головной стабильная, передает Sputnik Киргизия.

Из сел Киргизии, расположенных в районе пограничного конфликта, в общей сложности были эвакуированы 1470 человек, пишет Regnum.

Число пострадавших военнослужащих Киргизии в перестрелке на границе с Таджикистаном возросло до 11 человек, сообщил киргизский минздрав.

Число раненных граждан Таджикистана достигло 11 человек. Восемь из них являются военными, трое - мирные жители, сообщает в своем телеграм-канале агентство "Авеста".

Также ранее стало известно о гибели жителя одного из таджикских сел Ходжи Аъло. Его подстрелили на таджикско-киргизской границе на дороге Исфара-Баткен.