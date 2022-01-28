28 Января 2022
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Экономика В России
швея, самозанятые, портниха, легкая промышленность (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Самозанятые россияне смогут регистрировать товарные знаки

Россияне получат право регистрировать собственные товарные знаки.

Кабмин России одобрил соответствующие поправки в Гражданский кодекс. В настоящее время это доступно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

Как сообщил министр экономического развития Максим Решетников, проект закона важен в первую очередь для самозанятых — для них появится дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг. При этом он не исключило, что нововведение может быть интересно всем тем, кто развивает личный бренд, сообщают "Известия".

Напомним, число самозанятых в России впервые сравнялось с количеством индивидуальных предпринимателей.  Примечательно, что за год число самозанятых практически удвоилось – в конце 2020 года их насчитывалось 1,6 млн.

Теги: Самозанятые, работа



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