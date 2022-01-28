28 Января 2022
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Экономика В России
шум, штрафы (2016) | Фото:ecohouse-eg.com

СМИ: бизнесу готовят новые штрафы за искажение информации о товарах

В России для бизнеса предлагается ввести новые штрафы за искажение информации о товарах.

Соответствующий проект закона с поправками в КоАП в июле 2022 года будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы. Как сообщает Минфин, речь идет о недостоверной, неполной информации или искажении реквизитов в национальной системе прослеживаемости товаров.

Как правило, это касается бытовой техники. За каждый недостоверный документ будет грозить штраф в размере от 1 тыс. руб. Депутаты отнеслись к инициативе неоднозначно. Как считают предприниматели, данная мера избыточна, особенно в условиях того, что правительство хочет снижать давление на малый бизнес, пишут "Известия".

Как считает глава Счетной палаты России, бывший министр финансов правительства РФ Алексей Кудрин, доля государства в экономике сегодня является избыточной.

По его словам, в стране сегодня нет серьезных институциональных инвесторов. "Нет подушки, которая генерирует инвестиции в экономику, накопления и сбережения", - пояснил экономист.

Теги: бизнес, штрафы



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