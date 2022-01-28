28 Января 2022
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Экономика В России
газировка Пепси Кока-кола Pepsi Coca-Cola (2015) | Фото:wallpage.ru

Производители газировок и соков заявили о предстоящем повышении цен

Одновременно несколько лидеров российского рынка по производству напитков намерены повысить стоимость своей продукции.

Они предупредили, что это произойдет в феврале. Coca-Сola, PepsiCo и "Сады Придонья" готовы поднять расценки на 7–8%, "Шишкин лес" и "Якобс" увеличат цены на свою продукцию на 20–25%.

Среди причин роста стоимости товаров производители называют подорожание сырья, в том числе сахара, а также увеличение тарифов на воду, газ, электроэнергию и другие затраты.

Как сообщил Минсельхоз, цены на продовольствие растут во всем мире, а в России эта тенденция носит менее выраженный характер. В ведомстве отметили, что отдельные случаи пересмотра цен возможны, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, производители предупредили о подорожании детского питания с 1 февраля. Речь идет о сухих и жидких кашах, напитках, хлебцах и десертах.

Крупнейший игрок в сегменте "Прогресс" (бренд "ФрутоНяня") уведомил сети о повышении цен в среднем на 15,5%. По мнению экспертов, вслед за крупнейшим игроком на рынке цены начнут поднимать и более мелкие производители.

Теги: напитки, газировки, соки



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