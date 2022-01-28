28 Января 2022
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Общество В России
Несуществующий отель, который &quot;продавали&quot; мошенники (2021) | Фото: источник Накануне.RU

Туристы обвинили 200 отелей в липовых звездах

В 2021 году Ростуризм получил почти 200 жалоб на отели, чей уровень сервиса не соответствовал заявленному.

Как говорят турагенты, это незначительная часть претензий, которые реально назрели у отечественных туристов. Как считают в Российском союзе туриндустрии, гостиниц низкого уровня, которые "рисуют" себе звезды, в российских курортных зонах сотни, а то и тысячи.

Неделю назад Ростуризм впервые отозвал аккредитацию у организации, которая присваивает отелям звезды. Всего их 167, и около 5% сейчас подозревают в недобросовестности.

По словам экспертов, в основном нарекания туристов относятся к отелям "три звезды". Они стоят дороже «двушек», и недостатки им туристы прощают меньше.

Глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов отмечает, что иногда ожидания российских туристов не совпадают с реальностью, потому, что они сравнивают "три звезды" в Турции и «три звезды» в России, пишут "Известия".

Напомним, российские горнолыжные курорты становятся менее доступны. Так, на Новый год бюджетные отели Красной Поляны подняли стоимость своих услуг на 30–50% по сравнению с 2019 годом.

Теги: туристы, отели



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