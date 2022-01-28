Порог "налога на роскошь" для автомобилей предложено поднять

Федеральная налоговая служба совместно с Минпромторгом и Минфином готовит изменения параметров транспортного налога на дорогие транспортные средства.

Рассматривается возможность применения повышающих коэффициентов в соответствии с мощностью двигателя. Для более объективного применения повышающих коэффициентов при расчете транспортного налога предлагается учитывать, в частности, год выпуска и мощность двигателя автомобиля, заявляет Минпромторг. Это позволит минимизировать спорные ситуации при администрировании транспортного налога.

Ведомства уже согласовали подход, при котором система повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога будет увязана с мощностью автомобиля и годом его выпуска, сообщил Минфин.

"Богатые должны платить больше, а небогатые — меньше или совсем не платить", — считает директор Научно-исследовательского финансового института при Минфине Владимир Назаров. По его словам, порог в 3 млн рублей действует уже семь лет. За последние годы в эту категорию попали модели, которые вряд ли можно считать премиальными.

Так, число автомобилей, попадающих в верхнюю часть премиального сегмента, с 2014 по 2020 год увеличилось в 4,3 раза. Из-за роста цен количество моделей, считающихся теперь роскошными, увеличилось в 13 раз.

Как заявили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", за последние годы цены на автомобили поднялись на 60%, поэтому будет справедливо поднять нижний порог для налога до 5 млн рублей, пишут "Известия".

Напомним, за три месяца работы в свердловском заксобрании партия "Новые люди" внесла свой первый законопроект. Об этом сообщил депутат Иван Зайченко, отметив, что речь идет об отмене налога на электромобили. По его словам, законопроект уже прошел все согласования и теперь за него будут голосовать депутаты.