"Роснано" пересмотрело инвестиционную политику

В "Роснано" пересмотрели подход к инвестициям.

Компания перестанет брать на себя основную часть рисков по проектам. Так, институт развития будет вкладываться в инициативы лишь совместно с частными инвесторами, причем доля последних должна быть превалирующей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника, и близкого к организации источник.

К 2024 году планируется выйти на показатели, согласно которым, целевое соотношение собственных и частных средств при входе в проект будет 1 к 4. К 2030 году "Роснано" намерена снизить долю своих вложений до 1 к 8.

Как отмечает собеседник издания, логика такого подхода в снижении рисков инвестиций в убыточные проекты, объясняется тем, что инвесткомитет госструктуры не всегда способен оценить реальную перспективность проекта, бизнес часто лучше государства понимает, во что вкладывать. Кроме того, ключевая функция "Роснано" будет в том, чтобы подставить плечо, гарантировать вложения в тот или иной венчурный проект, но не становиться для него основным источником капитала.

Напомним, "Роснано" заключило первое соглашение по долговым обязательствам госкомпании с крупнейшим кредитором - Совкомбанком. Всего "Роснано" задолжало ему 38 млрд рублей по четырем кредитам. Задолженность "Роснано" по кредитным линиям перед банком "Санкт-Петербург" на 30 июня 2021 года составляла 16,5 млрд рублей, Промсвязьбанком - 16 млрд рублей, АБ "Россия" - 5 млрд рублей, банком "АК Барс" - 856 млн рублей.