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Экономика В России
Камчатский краб (2021) | Фото: themoscowtimes.com

Добытчики крабов и морских ежей не исключили массовое закрытие предприятий

Добытчики рыбы и морепродуктов направили более 30 писем в Федерацию независимых профсоюзов России, в которых они предупреждают о рисках предстоящего распределения квот на водные биоресурсы.

Заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков подтвердил получение таких обращений. В них представители малых и средних компаний заявляют о возможном прекращении деятельности. Этому могут способствовать планы руководства страны распределить права на добычу крабов, моллюсков и рыбы.

Ранее Минсельхоз предложил в 2023 году поделить между пользователями 20% общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке в обмен на инвестиции в рыбопромысловые суда и перерабатывающие комплексы. В это же время предполагается разыграть на аукционах 50% квот на добычу крабов и 100% – на вылов морских ежей, трепангов, трубачей, гребешков.

Как говорится к пояснительной записке к проекту закона, доход бюджета от участия в аукционах составит 200 млрд руб., а в обновление производственных фондов должно быть вложено не менее 300 млрд руб., пишут "Ведомости".

Ранее Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин и другие ведомства подготовили замечания к проекту закона о распределении квот на добычу водных биоресурсов. Как считают ведомства, законопроект требует доработки.

Теги: морепродукты, крабы, Минсельхоз



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