ВОЗ прокомментировала сообщения о новом коронавирусе NeoCoV

Всемирная организация здравоохранения отслеживает ситуацию с обнаружением новой разновидности коронавируса NeoCoV.

Ранее о находке заявили китайские ученые. Как заявили в организации, риски его распространения и опасность предстоит изучить в ходе дополнительных исследований.

"Представляет ли обнаруженный в ходе исследования вирус опасность для человека, потребует дальнейшего изучения", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВОЗ.

По словам китайских экспертов, новый коронавирус во многом схож с SARS-CoV-2, вспышку которого выявили в конце 2019 года в китайском Ухане. NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР