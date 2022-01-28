Отпущены задержанные рядом с границей Украины российские журналисты

Трех российских журналистов, которых задержали сотрудники погранслужбы ФСБ рядом с границей с Украиной, отпустили.

"Нас отпустили, всё в порядке. Подробности позже. Всем спасибо за беспокойство", — сообщил один из задержанных на своей странице в Facebook.

Среди задержанных — журналисты издания "Медуза" (признано Минюстом СМИ-иноагентом) и интернет-издания Znak.com. Они находились в пограничной зоне без специальных пропусков.

"В непосредственной близости от границы, около села Куйбышево Ростовской области, пограничниками задержаны трое сотрудников российских средств массовой информации. Составлены протоколы по ст. 18.2 КоАП РФ ("Нарушение пограничного режима в пограничной зоне")", — рассказал ранее собеседник ТАСС.