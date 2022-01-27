28 Января 2022
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Происшествия Челябинская область
Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

В Южноуральске в результате пожара погиб трехлетний мальчик

В Челябинской области в одном из многоквартирных домов Южноуральска при пожаре погиб трехлетний ребенок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В соседней комнате звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело мальчика 2018 года рождения без признаков жизни. Ребенок на момент пожара находился дома один", - сказали в пресс-службе.

Возгорание произошло в трехэтажном доме. 14 человек эвакуировались самостоятельно.

Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова написала у себя в Facebook, что ранее летом 2021 года это же ребенка видели спящим на обочине, что вызвало общественный резонанс.

"Мама этого ребенка не злоупотребляет алкоголем, но у нее есть определенные особенности здоровья, которые нуждаются в коррекции. Органами соц. защиты Южноуральска была проведена работа и привлечены дополнительные специалисты, ресурсы. Уже через несколько месяцев стало ясно, что работа не приносит ожидаемого результата, поэтому 16 октября прошлого года был подан иск в суд на ограничение в родительских правах. В рамках судебных заседаний было затребовано проведение медицинской экспертизы, в настоящее время решение суда не принято. Соцзащита постоянно выходила в семью на патронаж, в том числе проверяли электробезопасность", - написала омбудсмен.

Теги: Южноуральск, ребенок, смерть, пожар



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