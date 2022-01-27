Жителей пограничных сел Киргизии эвакуируют из-за перестрелки. Есть погибший

Из-за перестрелки на границе с Таджикистаном, с пограничной зоны было эвакуировано 60 семей, проживающих на пограничной зоне в Киргизии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областной администрация Баткенской области Киргизии.

"Людей, проживающих в опасных приграничных районах Ак-Сай, Ак-Татыр и Самаркандек эвакуируют в безопасную зону. 60 семей были размещены в средней школе 3 в городе Баткен", - сказал представитель пресс-службы.

Он также добавил, что речь идет о селах Кулунду, Максат и Сада. Все эвакуированные были обеспечены продуктами питания.

Помимо этого, стало известно о гибели жителя одного из таджикских сел Ходжи Аъло. Его подстрелили на таджикско-киргизской границе на дороге Исфара-Баткен, сообщает РИА Новости со ссылкой на хукумат города Исфары.

"В ходе перестрелки между таджикскими и киргизскими пограничниками смертельное ранение получил житель таджикского кишлака Ходжи Аъло Обиджон Туйчиев", - сказал источник.

Напомним, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфара. Переговоры привели к открытию участка, однако обстановка только ухудшилась. Сейчас перестрелка идет в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо.

После в пресс-службе Минздрава Киргизии не сообщалось о погибших, однако позднее информационное агентство "Авеста" заявило о шести пострадавших. Также в центральную больницу Исфары госпитализированы пять раненых, двое из которых пограничники.