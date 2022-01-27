В Ростовской области ФСБ задержали российских журналистов за нарушение пограничного режима

Трех российских журналистов задержали на территории Ростовской области за нарушение пограничного режима в пограничной зоне. по этой же статье сотрудниками ФСБ России по региону были составлены административные протоколы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В непосредственной близости от границы, около села Куйбышево Ростовской области, пограничниками задержаны трое сотрудников российских средств массовой информации. Составлены протоколы по ст. 18.2 КоАП РФ ("Нарушение пограничного режима в пограничной зоне")", - рассказал собеседник агентства.

Среди задержанных оказался журналист интернет-издания Znak.com Игнат Бакин, фотограф издания "Блокнот-Ростов" Александа Прохорцев и журналист-фрилансер от издания Meduza (признано в России СМИ-иноагентом) Глеб Голод. Источник также сообщил, что представители СМИ якобы находились в пограничной с Украиной зоне без соответствующего разрешения

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области в Куйбышевском районе Ростовской области в пограничной зоне за нарушение пограничного режима задержаны три гражданина Российской Федерации, представившиеся журналистами одного из региональных СМИ. Указанные лица проводили интервью местных жителей о ситуации на российско-украинской границе, а также фотосъемку", - позднее сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области.