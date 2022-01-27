Советская балерина Татьяна Легат скончалась на 88-м году жизни

Балерина Мариинского театра Татьяна Легат скончалась на 88-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Михайловского театра, где Легат, уйдя со сцены, продолжила работать в качестве педагога и репетитора.

Смерть наступила 27 января. О причинах, как и датах похорон пока не сообщается.

"Представительница легендарной балетной династии, она олицетворяла неразрывную связь современного театра с традициями императорской сцены. Татьяна Николаевна всю жизнь посвятила театру: более 30 лет она танцевала в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова, около 10 лет работала педагогом-репетитором в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, потом почти 20 - в Бостоне", - рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что Татьяна Николаевна пришла в Михайловский театр в 2009 году и работала не только с кордебалетом, добиваясь чистоты линий, правильности позиций и четкой хореографической артикуляции, но и занималась с солистками.

"Уход человека, без остатка отдававшего себя профессии, искренне любившего своё дело, всегда печален, но свет и тепло Татьяны Николаевны навсегда останутся в памяти и сердцах всех, кто ее знал", - добавили в театре.