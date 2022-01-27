27 Января 2022
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Общество Москва
Андрей Кураев (2017) | Фото:пресс-служба фильма Матильда

Извергнутого из сана Андрея Кураева госпитализировали с коронавирусом

Извергнутый из сана протодиакон Андрей Кураев госпитализирован с симптомами COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на самого зараженного.

По его словам, в больницу он попал накануне, недавно удалось сбить температуру. Ссылаясь на оценку врачей блогер сообщил, что находится в состоянии средней степени тяжести, а его госпитализация продлится около трех недель.

Напомним, Кураева извергли из сана решением епархиального суда Москвы в конце декабря. Поводом для такого сурового решения стала запись в блоге Кураева от 21 апреля, в которой священнослужитель допустил оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина.

Теги: Андрей Кураев, коронавирус, госпитализация



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