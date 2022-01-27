Курс рубля укрепился на антивоенных заявлениях МИД России

Курс рубля резко укрепился в четверг, 27 января, после заявления МИД РФ о неприемлемости "даже мысли" о войне между народами России и Украины. Так, доллар упал больше чем на полтора рубля (или 2%) и стоит уже меньше 78 рублей, передает РБК со ссылкой на данные Московской биржи. Курс евро снижается на 2,4 рубля – до 86,99.