27 Января 2022
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Коллаж, цифровой рубль (2020) | Фото: Накануне.RU

Курс рубля укрепился на антивоенных заявлениях МИД России

Курс рубля резко укрепился в четверг, 27 января, после заявления МИД РФ о неприемлемости "даже мысли" о войне между народами России и Украины. Так, доллар упал больше чем на полтора рубля (или 2%) и стоит уже меньше 78 рублей, передает РБК со ссылкой на данные Московской биржи. Курс евро снижается на 2,4 рубля – до 86,99.

Ранее российские власти избегали столь конкретных позитивных сигналов, что ухудшало положение не только рубля, но и акций российских компаний на фондовом рынке.

Теги: курс рубля, мид россии, доллар



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