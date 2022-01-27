Пять российских хоккеисток не смогли улететь в Пекин с олимпийской сборной

Пять российских хоккеисток, заявленных в состав сборной на Олимпиаде в Пекине, не смогли сегодня улететь в Китай с остальной командой, передает РИА Новости Спорт.

В России остались вратарь Дарья Гредзен, защитница Анна Шибанова и нападающая Илона Маркова, которые входят в заявку российской команды. Также вылететь в Китай не смогли вратарь Валерия Меркушева и нападающая Полина Лучникова, которые являются запасными.

По данным СМИ, у девушек могли возникнуть проблемы с документами, по другой версии они могли сдать положительный тест на коронавирус. Резервной датой вылета будет 30 января.

Напомним, Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля, но женский хоккейный турнир начнется за день до официальной церемонии открытия.