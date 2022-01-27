Владимир Якушев снова вошел в состав президиума политсовета ЕР Тюменской области

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев повторно вошел в состав президиума политсовета партии "Единая Россия" по Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы реготделения партии Викторию Герасимюк.

"Владимир Якушев вновь вошел в состав президиума Тюменского регионального политсовета "Единой России". Это решение было принято сегодня на 34-й отчетно-выборной конференции тюменских единороссов", - сказала Герасимюк.

Помимо этого первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов был вновь избран секретарем местного регионального отделения партии. Областной глава Александр Моор вошел в новый состав президиума политсовета, который также был избран на сегодняшнем заседании.