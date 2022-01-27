Неприемлема даже мысль о войне между народами Украины и России – МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России. "Наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Однако заокеанские кураторы Украины думают иначе. Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир… Когда же что-то идет не по плану, они начинают искусственно нагнетать ситуацию", - добавил дипломат.

Он также сообщил, что последнее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины закончилось безрезультатно: "Состоявшееся на этой неделе 25-26 января заседание контактной группы и ее подгрупп вновь закончилось ничем. Представители Киева в открытую саботируют переговорный процесс, уклоняются от обсуждения с Донбассом их предложений по политическому урегулированию".