27 Января 2022
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Политика За рубежом
Северный поток 2, ЧТПЗ, трубы, (2016) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

МИД ФРГ заявил о готовности ввести санкции против "Северного потока — 2"

ФРГ готова включить проект "Северный поток - 2" в список антироссийских санкций в случае вторжения России на Украину, передает ТАСС.

"Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость", - заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Ранее Bloomberg сообщал, что правительство Германии настаивает, чтобы возможные новые санкции не касались российского энергетического сектора. По данным издания, этой позиции придерживаются и другие западноевропейские страны. При этом "Северного потока-2" это исключение не касается.

Как сообщает Bild, США требуют от Германии взять на себя ведущую роль в блокаде поставок сырья из России.

Теги: фрг, северный поток-2, санкции



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