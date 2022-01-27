Пермяки подали коллективный иск на губернатора из-за коронавируса

Жители Пермского края подали иск к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, передает корреспондент Накануне.RU.

Обращения в суд связаны с указами главы региона, в рамках которых вводились "ковидные ограничения" и QR-коды. Иск был принят к производству Пермским краевым судом. Предварительное заседание назначено на 21 февраля. Основной иск подали 27 человек, однако их число скоро может увеличиться.

Активисты призывают присоединиться к иску всех жителей края. Скоро будет готова форма, по которой к иску смогут присоединиться и другие недовольные.

"Это наш шанс, чтобы всем объединиться и дать бой в суде действиям губернатора. Это будет схватка за наши права, за здоровье наше, наших детей и внуков! Я очень хочу, чтобы это был процесс: народ против губернатора! Я мечтаю, чтобы к нашему иску присоединились сотни, тысячи, десятки тысяч, а может и сотни тысяч жителей Пермского края! Только все вместе мы имеем шанс победить", - говорится в сообщении истца в социальной сети "ВКонтакте".

Отметим, что ранее пермский краевой суд отказал в удовлетворении коллективного иска 400 пермяков об отмене обязательной вакцинации от коронавируса.

Пермяки требовали отменить постановление главного санитарного врача Виталия Костарева о вакцинации от коронавируса, чтобы люди сами могли решать, прививаться им или нет.