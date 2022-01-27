СМИ: Путина ждут в Анкаре после завершения пекинской Олимпиады

Владимир Путин может посетить Анкару по приглашению турецкого коллеги после завершения пекинской Олимпиады, сообщил турецкий телеканал TRT.

Ранее в Кремле подтвердили, что российский президент принял приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана, но не назвали конкретную дату. "Главы государств условились, что как только позволит эпидемиологическая ситуация и график, президент России совершит визит в Турцию", - сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.