27 Января 2022
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Самолет ЮТэйр (2021) | Фото: Накануне.RU

"ЮТэйр" вновь свяжет Нижневартовск и Краснодар

Авиакомпания "ЮТэйр" вводит полёты из Нижневартовска в Краснодар, сообщил Накануне.RU перевозчик.
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Рейс Нижневартовск – Краснодар компания возобновляет с 31 мая. Между городами по вторникам и пятницам будут курсировать "Boeing 737-800". Отправление из Краснодара – в 10.40, из Нижневартовска – в 18.05. Стоимость билетов – от 4,7 тыс. руб. Время в пути – четыре часа.

"Чтобы маршрутная сеть компании максимально отвечала запросам пассажиров, мы уже планируем программу полетов на летний период. К сезону отпусков увеличим число маршрутов из Ханты-Мансийского автономного округа на Юг. Для рейса из Нижневартовска в Краснодар предусмотрели экономичные тарифы и удобное расписание", - пояснил президент "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Ранее авиакомпания сделала рейс Тюмень – Краснодар круглогодичным.

Теги: Нижневартовск - Краснодар, ЮТэйр



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