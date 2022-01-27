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Общество Свердловская область
ЕКАРТА (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

В Екатеринбурге введут единый проездной на все вида транспорта

Проездной в Екатеринбурге может включить в себя способы оплаты во всех четырех видах общественного транспорта города. Но только в случае увеличения стоимости проездного тарифа. Об этом заявил зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети местной администрации Николай Вахлов, выступая на городском радио.

"На случай, если РЭК примет такое решение, мы разработали вариант введения проездного на 4 вида транспорта. То есть для горожан этот вариант будет наиболее удобным. Дополнительно мы проработали вопрос пересадочных тарифов. Сегодня их два – 30 и 60 минут. И мы для себя предварительно приняли решение, что в тариф 60 минут будет включён метрополитен", – пояснил Вахлов.

Он также добавил, что скидка на поезду при расчете "Е-картой" будет действовать вне зависимости от стоимости проезда. Напомним, что решение о повышении тарифа будет обсуждаться на заседании РЭК 31 января.

"Перевозчики подавали в РЭК предложение по стоимости в размере от 38 до 40 рублей. Расчёты выстраиваются из цены на топливо, электроэнергию, запчасти, стоимость которых выросла за последнее время в 2-3 раза. Кроме того, мы живём в период пандемии и обработка подвижного состава тоже ответственность перевозчика, а это дополнительные финансовые вложения. Но хочу заверить, что итоговая цена билета однозначно будет меньше предложенной", – рассказал Вахлов.

Теги: Екатеринбург, транспорт, Екарта, проездной



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