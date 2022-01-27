ВОЗ: Европа, включая Россию, входит в менее острую фазу пандемии

Европейский регион, включая Россию, вероятно, входит в новую, менее острую фазу пандемии, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Но, по ее словам, пока рано говорить о том, что штамм "омикрон" может завершить пандемию коронавируса.

"В европейском регионе, когда появился штамм "омикрон", мы увидели более высокую трансмиссивность, более низкую вирулентность, и это признаки того, что мы можем переходить к новой фазе пандемии", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что после волны заболеваемости, вызванной штаммом "омикрон", очень велика возможность появления новых вариаций коронавирусной инфекции. Пандемия COVID-19 еще далека от завершения, считает он.

О том, что омикрон-штамм COVID-19 не является выходом из пандемии, однако она пойдет на спад, заявлял известный вирусолог, завкафедрой Первого государственного медицинского университета им. Сеченова Виталий Зверев. По его мнению, болезнь будет трансформироваться в более легкие формы.