27 Января 2022
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Общество Свердловская область
Обрушение стены в ледовом городке (2020) | Фото: Накануне.RU

Главный ледовый городок Екатеринбурга возьмут штурмом и разрисуют граффити

Главный ледовый городок Екатеринбурга будет взят штурмом, однако это не акт вандализма. Традиционный "Ледовый штурм" на Площади 1905 года пройдет в предстоящие выходные, 29 и 30 января.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, программу фестиваля откроет международный конкурс "Ледовое граффити", в котором примут участие художники из 14 стран. В субботу они будут писать свои картины по теме русских народных сказок на ледовом полотне. Награждение победителей и вручение памятных призов состоится на главной сцене городка в воскресенье, 30 января.

В этот же день состоятся и старты ледолазов, соревнования пройдут в два этапа: для профессионалов и любителей. Так, опытные спортсмены примут участие в открытом чемпионате Екатеринбурга и посоревнуются в скорости – индивидуальное лазание или парные гонки, а также трудности – траверс, в финале с нижней страховкой. А у любителей есть возможность попробовать себя на ледовой стенке и поучаствовать в фестивале на призы молодежного клуба РГО "Уральский следопыт".

Организаторы приглашают к участию мужчин и женщин старше 16 лет, независимо от места проживания. Они обещают, что всем необходимым снаряжением будет обеспечен каждый ледолаз.

Напомним, что ледовый городок в центре Екатеринбурга будет работать до 30 января.

Теги: городок, Ледовый штурм, граффити, Екатеринбург



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