Легковушку разорвало на части. На Урале девушка-водитель погибла в ДТП с грузовиком

Сегодня утром около 9.30 а 65 км автодороги "Екатеринбург - Шадринск - Курган" произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Девушка 1996 года погибла на месте происшествия, выехав на встречную полосу.

По предварительным данным, молодой водитель, управляя автомобилем "Шкода", двигалась со стороны Екатеринбурга в сторону Каменска-Уральского и не справилась с управлением. Выехав на встречную полосу, она столкнулась с автомобилем "Скания", под управлением водителя 1988 года рождения.

"Установлено, что девушка-водитель "Шкоды" имела стаж вождения автомобилем 6 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась 7 раз. Водитель Скании имеет стаж вождения 14 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 8 раз. Он пояснил, что водитель легковушки неожиданно выехал на встречную полосу, он предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", - прояснили в пресс-службе ГИБДД.

Там также добавили, что момент аварии в прицепе автомобиля Скания было 19 т. кирпича.

На месте ДТП проводится работа по ликвидации последствий аварии и очистка проезжей части. Сотрудники ГАИ осуществляют регулирование потоков транспорта в обоих направлениях.