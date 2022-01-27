27 Января 2022
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Общество Москва
МГУ (2019) | Фото: nakanune.ru

Студентов МГУ с 7 по 22 февраля при необходимости будут отправлять на дистант

Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ, согласно которому все структурные подразделения Московского университета с 7 по 22 февраля должны быть готовы вести образовательный процесс на удаленке.

"При реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля предусмотреть возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в приказе.

При этом в пресс-службе вуза отметили, что это не значит, что все студенты переходят на дистант – каждый факультет будет принимать решение на свое усмотрение, передает ТАСС.

Теги: мгу, дистант, студенты



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