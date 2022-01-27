Старикам пришлось из-за забора смотреть, как Путин возлагает цветы на Пискаревском кладбище

В Санкт-Петербурге возложение цветов на территории Пискаревского мемориального кладбища в годовщину снятия блокады Ленинграда немногочисленных блокадников и их родственников, пришедших почтить память погибших, заставили ждать за ограждением.

Это было связано с визитом к мемориалу главы государства и его свиты. В итоге у входа на кладбище собралась толпа. Многие старики просто не понимали, почему им нельзя зайти поклониться могилам погибших.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался оправдаться перед журналистами, мол, никаких перекрытий на кладбище не было, горожан лишь "незначительно попросили подождать, когда Путин возлагал цветы". По его словам, на это ушло не более 10 минут. Но к этому стоит добавить и многочисленных других высокопоставленных руководителей, желающих отметиться в памятный день на кладбище – губернатор Беглов, спикер Совета Федерации Матвиенко.

В итоге в сети появились кадры, вызывающие возмущение: припорошенные снегом старики из-за забора смотрят, как сильные мира сего несут пышные венки.