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Общество Дальневосточный ФО Магаданская область
оскал (2016) | Фото:Накануне.RU

В Магадане ввели режим ЧС из-за скопления бродячих собак

В Магадане городские власти с 27 января ввели режим ЧС из-за "скопления стай безнадзорных собак и критически опасной обстановки для жизни и здоровья населения".

Границы зоны ЧС определены от Комсомольской площади вдоль улицы Гагарина до пересечения с улицей Кольцевой.

"Что нужно делать с бездомными собаками, вопрос к сожалению, остается открытым. Как известно, бродячие псы - это полудикие животные, синантропные стайные хищники, рожденные на улице в нескольких поколениях и привыкшие использовать человека только как пищевую базу. Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования", - пояснил мэр Магадана Юрий Гришан.

Ранее ситуация с бродячими собаками обострилась в целом ряде регионов, особенно на Дальнем Востоке, где стаи собак растерзали уже несколько человек, в том числе ребенка. Местные власти по этому поводу предлагают вводить более жесткие законы, в том числе разрешающие отстрел уличных собак. В Москве федеральные власти выступают против, призывая муниципалитеты и регионы строить приюты и активнее заниматься устройством животных. При этом все сходятся в мысли, что надо ужесточить ответственность граждан за выброс домашних питомцев на улицу. Остро проблема встала и в Североуральске Свердловской области, но там режим ЧС не вводят.

Теги: магадан, бродячие собаки, режим чс



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