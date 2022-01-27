МВД заподозрило экс-сотрудника посольства США в продаже наркотиков в Англо-американской школе

В отношении бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля возбуждено уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, поэтому суд отправил его под стражу.

По месту жительства подозреваемого был проведен обыск. В МВД заявили, что его супруга, которая была отпущена домой, успела избавиться от находившихся в квартире улик.

Согласно данным с камеры видеонаблюдения, жена Фогеля вынесла из дома некий сверток, выбросила его в мусорный бак, а позже забрала и унесла за пределы жилого комплекса.

Фогель является преподавателем Англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. По версии следствия, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков с целью сбыта среди учащихся школы.

Полиция провела обыски в Англо-американской школе в Москве в рамках дела Фогеля.

Гражданин США был задержан в "Шереметьево" в августе прошлого года. Причиной стала реакция на его багаж служебных собак. В багаже Фогеля обнаружили марихуану и гашишное масло. Наркотики были тщательно замаскированы: марихуана расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет. Все это – завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки, сообщили в МВД.

По словам самого задержанного, запрещенные вещества он использовал в медицинских целях по назначению врача. Фогель заявил, что не знал о запрете на медицинскую марихуану в России.