27 Января 2022
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Общество Свердловская область
задержанные дети-попрошайки из Екатеринбурга (2022) | Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала четырех детей, попрошайничавших на проезжей части

Сотрудники полиции Екатеринбурга во время рейда задержала четырех детей, предположительно, занимавшихся попрошайничеством на проезжей части.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, рейды были организованы после ДТП на улице Бебеля, где накануне, перебегая дорогу в неположенном месте, под машину попал 13-летний подросток.

"В ходе рейдовых мероприятий, 26 января около 16.00 напротив дома № 27 на ул. Технической сотрудники ДПС ГИБДД г. Екатеринбурга совместно с инспектором по делам несовершеннолетних остановили женщину, которая сопровождала четырех малолетних детей. Дети ходили по проезжей части и занимались попрошайничеством. Несовершеннолетние подходили к транспортным средствам, которые находились на проезжей части, и просили деньги", - рассказали в пресс-службе.

задержанные дети-попрошайки из Екатеринбурга(2022)|Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

При этом, когда женщина заметила полицейских, то сразу попыталась скрыться, но была задержана. При опросе она призналась, что не является матерью или опекуном несовершеннолетних, а также не является гражданкой России и находится на территории страны без соответствующего разрешения. В отношении задержанной составлен административный материал за нарушение миграционного законодательства.

Пока родителей детей разыскивают, те находятся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Свердловской области. В настоящее время законные представители детей установлены. Они будут привлечены к установленной законом ответственности.

Теги: Екатеринбург, проезжая часть, дети, полиция, задержание, попрошайничество



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