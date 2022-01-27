В Екатеринбурге полиция задержала четырех детей, попрошайничавших на проезжей части

Сотрудники полиции Екатеринбурга во время рейда задержала четырех детей, предположительно, занимавшихся попрошайничеством на проезжей части.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, рейды были организованы после ДТП на улице Бебеля, где накануне, перебегая дорогу в неположенном месте, под машину попал 13-летний подросток.



"В ходе рейдовых мероприятий, 26 января около 16.00 напротив дома № 27 на ул. Технической сотрудники ДПС ГИБДД г. Екатеринбурга совместно с инспектором по делам несовершеннолетних остановили женщину, которая сопровождала четырех малолетних детей. Дети ходили по проезжей части и занимались попрошайничеством. Несовершеннолетние подходили к транспортным средствам, которые находились на проезжей части, и просили деньги", - рассказали в пресс-службе.

При этом, когда женщина заметила полицейских, то сразу попыталась скрыться, но была задержана. При опросе она призналась, что не является матерью или опекуном несовершеннолетних, а также не является гражданкой России и находится на территории страны без соответствующего разрешения. В отношении задержанной составлен административный материал за нарушение миграционного законодательства.

Пока родителей детей разыскивают, те находятся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Свердловской области. В настоящее время законные представители детей установлены. Они будут привлечены к установленной законом ответственности.