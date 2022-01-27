Куйвашев продлил работу ресторанов по ночам, несмотря на рекордную заболеваемость

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о продлении работы ресторанов в ночное время.

Как сообщил сегодня глава региона в своем Instagram, данная мера будет действовать до 3 февраля.

"Ситуация сложная, но этот шаг пока возможен", - отметил Куйвашев.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперштабе по борьбе с COVID-19, указ губернатора вступает в силу 28 января.

Напомним, на прошлой неделе глава региона отменил QR-коды для общепита и убрал ограничения в торговых центрах, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом и появление в Свердловской области штамма "омикрон". Власти уже заявили, что не планируют возвращать QR-коды в ближайшее время.

Между тем, сегодня суточная заболеваемость ковидом на Среднем Урале показала новый рекорд. Оперштабом было подтверждено 1 тыс. 896 новых случаев.