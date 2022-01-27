В Югре мусорный полигон закрыт из-за угрозы самолётам

Суд запретил работу полигона пищевых отходов, расположенного вблизи аэропорта города Советский, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Проверка показала, что в шестой подзоне приаэродромной территории аэропорта работает полигон твёрдых бытовых отходов, собственником которого является администрация Советского района. Это привлекает к полигону птиц, которые позже улетают в сторону аэрогавани. Работа хранилища мусора угрожает безопасности полётов самолётов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц.

Транспортный прокурор в Советский районный суд направил иск о запрете эксплуатации у полигона. Требования удовлетворены в полном объёме. Решение суда в силу не вступило.