Экс-зампред правительства Прикамья не признает вину в мошенничестве

Экс-заместитель председателя правительства Прикамья Елена Лопаева не признает вину в мошенничестве со средствами благотворительного фонда "Содействие XXI век".

По версии следствия, Лопаева вместе с директором фонда Еленой Найдановой вывели по фиктивным договорам более 54 млн руб. пожертвований, сделанных компанией "Лукойл".

Напомним, дело о хищениях в фонде было возбуждено осенью 2019 г. Его соединили с расследованием фактов причинения имущественного ущерба путем обмана без цели хищения. По версии следствия, Лопаева с 2017 по 2019 г. курируя работу фонда, расхищала спонсорские деньги на свои нужды. Средства выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Необходимый документооборот обеспечивала директор фонда Найданова. Она призналась в содеянном и дала показания на Лопаеву.

Как сообщало Накануне.RU, решению нижегородского районного суда, Лопаева была арестована.

По данным "Ъ", ходатайствуя об аресте обвиняемой, следователь сообщил о наличии у нее квартиры в Италии и действующего загранпаспорта, который найти не удалось.

Оказалось, что паспорт хранится в закрытом сейфе, который оперативники изъяли при обыске в квартире на Давыдковской улице. По словам следователя, узнав по своим каналам о готовящемся задержании, Елена Лопаева выключила мобильный телефон. А когда за ней приехали, то сообщила ложную информацию, что живет на Шаболовке. Следствие восприняло это как попытку обвиняемой скрыться. Представитель СКР также сообщил суду об обширных связях обвиняемой среди высокопоставленных чиновников, которые могут быть использованы ею, чтобы избежать уголовной ответственности. Последнее соображение стало одним из главных оснований ареста. Сама Лопаева утверждает, что не пыталась сбежать. Защита подозреваемой заявила о оговоре Елены Лопаевой другими фигурантами дела и намерена обжаловать арест.